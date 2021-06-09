В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ТЦ, ресторанах и клубах

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ТЦ, ресторанах и клубах
Усилят контроль и над организациями. Фото: unsplash

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах введут в Москве из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Так, с сегодняшнего дня в столице усиливается контроль за использованием гражданами масок в метро, торговых центрах, кафе. Усилят контроль над организациями. Штраф за нахождения без маски в общественном месте обойдётся от 4 до 5 тысяч рублей. Юрлицам — от 300 тысяч до миллиона. В случае повтора — приостановка деятельности до трёх месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры Евро-2020 привились от коронавируса. Петербургские волонтеры чемпионата Европы по футболу прошли вакцинацию от коронавируса в ходе подготовки к Евро-2020. Прививку от коронавируса поставили 275 волонтеров грядущего чемпионата. Для них развернули мобильный пункт в «Газпром Арене».

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