Убийство на заброшенном участке, мертвый юноша в Неве, сгнивший труп и тела в тату-салоне: жуткие «находки» последних суток в Петербурге и Ленобласти

За минувшие сутки на территории Северной столицы и Ленинградской области было обнаружено сразу пять трупов. В некоторых случаях, произошло убийство, в других — несчастный случай, а есть эпизоды, которые пока остаются загадкой.

Так, 8 июня около 8 часов утра фельдшер скорой помощи заявил в дежурную часть полиции Тосненского района Ленобласти о том, что в городе Никольское на заброшенном участке садоводства «Лесное-1» обнаружен труп женщины, а на шее погибшей — колото-резаное ранение. Прибывшие к месту происшествия правоохранители выяснили, что умершей 53 года, а её смерть была насильственной: помимо раны на шее, зафиксировали повреждение щеки.

По горячим следам неподалеку от места обнаружения трупа задержали и подозреваемых в убийстве: двоих мужчин 61 и 43 лет и 49-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

В тот же день в Петербурге сотрудники экстренных служб достали из Невы тело неизвестного молодого человека. Труп заметили в акватории возле стен Петропавловской крепости. Выяснилось, что погибшему — 19 лет, но причины смерти еще предстоит установить. На данный момент правоохранители считают, что юноша утонул.

Днем ранее, 7 июня, в подвале дома №5 по 6-й Советской улице сотрудника ЖКС ждала страшная находка: в подвальном помещении, которое обследовали после затопления, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Труп уже начал разлагаться, когда на него наткнулся работник коммунальной службы.

Сейчас останки направлены в морг, где судмедэксперты установят причину смерти. В деле разбираются следователи Центрального района.

Еще два трупа 7 июня были обнаружены снова в Центральном районе, на этот раз в доме №4 по улице Жуковского. Два безжизненных тела молодых людей 22 и 23 лет находились в тату-салоне. Один из них переехал в Петербург из Сочи, другой — из Вологодской области.

Причины гибели юношей предстоит установить, но известно, что на месте происшествия изъяли шесть свертков с неизвестным веществом. Также правоохранители нашли в салоне трубку для курения и следы биоматериалов — все это отправлено на экспертизу.