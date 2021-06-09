На Народной произошла массовая авария, которая стала причиной пробки

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы отмечают, что машины столкнулись на выезде из кармана.

В Невском районе сегодня вечером, 9 июня, произошла массовая авария, ставшая причиной затора. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Народной улице у дома номер 31. Там на выезде из кармана столкнулись три автомобиля. В результате образовался затор, который спровоцировал появление пробки. Пока что аварийных служб на месте не видно, подробности инцидента не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дровяной улице потушили полыхающие на 50 «квадратах» гаражи. Прибывшие к месту ЧП спасатели выяснили, что возгорание произошло в двух гаражах общим размером 20 на 7 метров.