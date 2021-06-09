В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии новорожденного олененка

В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии новорожденного олененка
Малыш уже уверенно ходит. Фото: скриншот Instagram

Сейчас малыш уже уверенно ходит и даже пытается бегать.

В Ленинградском зоопарке 17 мая на свет появился олененок. Малыша назвали Ямал. Сегодня, 9 июня, сотрудники зоопарка выложили фото и видео с животным и рассказали, как себя он чувствует.

Известно, что ребенок пары северных оленей уже уверенно ходит и бегает. Он находится в том возрасте, когда еще нужно много внимания от матери, так что от нее Ямал далеко не уходит.

«Сейчас очень интересно наблюдать за отношениями оленихи и ее детеныша. Когда Ямалу становится скучно, он начинает скакать кругами вокруг матери, пытаясь привлечь ее внимание»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленинградский зоопарк показал игры медведицы Хаарчаны. В ролике животное плавает и играет.

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