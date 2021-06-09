Елизавете II показали новорожденную дочь принца Гарри и Меган Маркл

Королева одобрила имя малышки, которую назвали в честь ее домашнего прозвища.

Елизавета II впервые увидела новорожденную дочь принца Гарри и Меган Маркл. Она осталась довольна выбором имени для малышки, которую назвали Лилибет в честь домашнего прозвища королевы. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что принц Гарри заранее спрашивал, можно ли так назвать девочку и Елизавета II заявила, что не против. Также было получено одобрение всех членов королевской семьи. Напоминаем, что в Великобританию надеются на скорое примирение принца Гарри и королевы. Вполне возможно, что это произойдет во время открытия памятника принцессе Диане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, растопит ли новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри лед в отношениях с королевской семьей.