На Краснопулитовской неизвестный распылил перцовый баллончик: пострадал кот

На Краснопулитовской неизвестный распылил перцовый баллончик: пострадал кот
Коту Ландышу понадобилась помощь ветеринара. Фото: unsplash

Животное пришлось отвезти к ветеринару.

На Краснопутиловской улице 9 июня неизвестный распылил перцовый баллончик у легкового автомобиля. В результате инцидента пострадал кот. Об этом рассказал хозяин животного в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина рассказывает, что кота по имени Ландыш пришлось везти к ветеринару. Там животное продержали около часа в кислородной маске, лечение обошлось в 2,6 тысячи рублей. Автомобилист надеется, что злоумышленник найдется и будет наказан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист напал на петербуржца с перцовым баллончиком и оставил без телефона. По факту грабежа возбудили уголовное дело. У пострадавшего диагностировали химический ожог первой степени.

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