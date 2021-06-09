На Краснопулитовской неизвестный распылил перцовый баллончик: пострадал кот

Животное пришлось отвезти к ветеринару.

На Краснопутиловской улице 9 июня неизвестный распылил перцовый баллончик у легкового автомобиля. В результате инцидента пострадал кот. Об этом рассказал хозяин животного в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина рассказывает, что кота по имени Ландыш пришлось везти к ветеринару. Там животное продержали около часа в кислородной маске, лечение обошлось в 2,6 тысячи рублей. Автомобилист надеется, что злоумышленник найдется и будет наказан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист напал на петербуржца с перцовым баллончиком и оставил без телефона. По факту грабежа возбудили уголовное дело. У пострадавшего диагностировали химический ожог первой степени.