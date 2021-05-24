Таксист напал на петербуржца с перцовым баллончиком и оставил без телефона

Таксист напал на петербуржца с перцовым баллончиком и оставил без телефона
Полиция начала розыск таксиста, напавшего на пассажира с перцовым баллончиком. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге водитель такси отобрал мобильный телефон у молодого петербуржца, брызнув ему в лицо из газового баллончика.

Преступный инцидент произошел в субботу, 22 мая. В полицию обратился 25-летний петербуржец. Он рассказал, что вызвал такси, находясь в нетрезвом виде. Около шести утра он попросил водителя о санитарной остановке. По возвращению водитель прыснул ему в лицо газовым баллончиком, забрал iPhone, а самого пассажира оставил на улице.

Как сообщила «Фонтанка», по факту грабежа возбудили уголовное дело. У пострадавшего диагностировали химический ожог первой степени.

Полиция начала розыск злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе таксист протащил пассажира по асфальту.

грабеж новости СПб такси


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый объяснил уникальность Охтинского мыса, из-за которого градозащитники ...
Наибольшее число случаев заражения COVID за сутки выявили в Москве
Врачи спасают подростка, который утром попал под поезд в метро Петербурга
Абсолютно заслуженная позиция: Игорь Муравьёв – о Ленобласти в ТОП-10 ...
Таксист напал на петербуржца с перцовым баллончиком и оставил без телефона
Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
В Петербург поступила первая партия «КовиВака»: что нужно знать о новой вакцине
ДТП с четырьмя автомобилями собрало 4-километровую пробку на КАД в Петербурге