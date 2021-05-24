Таксист напал на петербуржца с перцовым баллончиком и оставил без телефона

В Петербурге водитель такси отобрал мобильный телефон у молодого петербуржца, брызнув ему в лицо из газового баллончика.
Преступный инцидент произошел в субботу, 22 мая. В полицию обратился 25-летний петербуржец. Он рассказал, что вызвал такси, находясь в нетрезвом виде. Около шести утра он попросил водителя о санитарной остановке. По возвращению водитель прыснул ему в лицо газовым баллончиком, забрал iPhone, а самого пассажира оставил на улице.
Как сообщила «Фонтанка», по факту грабежа возбудили уголовное дело. У пострадавшего диагностировали химический ожог первой степени.
Полиция начала розыск злоумышленника.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе таксист протащил пассажира по асфальту.