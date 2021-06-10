На Российском проспекте тушили возгорание лесопосадки

Спасатели, кажется, уже ликвидировали пожар.

На Российском проспекте вечером 9 июня произошел пожар под мостом. Там загорелась лесопосадка, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи, которой поделились в сети, видно, что на место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Клубы черного дыма и языки пламени виднеются за деревьями. Огонь успел распространиться на большую площадь, но, кажется, специалисты уже ликвидировали возгорание.

Остается надеяться, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе массовая авария с участием маршрутки. Информация о пострадавших пока что не поступала.