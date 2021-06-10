Петербуржца задержали за надругательство над 10-летней падчерицей

Петербуржца задержали за надругательство над 10-летней падчерицей
Мужчину задержали. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга местный житель подозревается в развращении несовершеннолетней падчерицы.

В среду, 9 июня, в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Суворовском проспекте. Она рассказала, что в период с июня по настоящее время ее 41-летний сожитель совершил развратные действия в отношении ее 10-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские задержали указанного мужчину. В отношении него был составлен протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве женщину изнасиловали несколько мужчин прямо в электричке.

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