В Сертолово педофил напал на школьницу посреди улицы

В Сертолово педофил напал на 12-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело.

В ночь на среду, 9 июня, в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что несколькими часами ранее неизвестный подошел на улице к ее дочери и совершил насильственные действий сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по данному факту возбудили уголовное дело.

Вечером того же дня правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 55-летний мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца задержали за надругательство над 10-летней падчерицей. В полиции обратилась мать девочки.