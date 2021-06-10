Вода вместо вакцины и причина роста заболеваемости: новое о COVID-19 в России и мире

Эпидемиологическая ситуация в мире из-за коронавируса остается непростой. Каждые сутки фиксируют сотни тысяч новых заболевших. Специалисты считают, что подъем заболеваемости связан, в том числе с тем, что люди стали активнее общаться друг с другом.

По последним данным университета Джона Хопкинса на 10 июня, за сутки в мире коронавирус подтвердили более чем 459 тыс. человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили уже 174 148 844 человека.

В России с начала пандемии коронавирус выявили более чем у пяти миллионов человек.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рост заболеваемости в России объяснил летним периодом. По его словам, все дело в том, что люди стали активнее общаться друг с другом. По его мнению, это привело к росту заболеваемости среди тех, кто еще не привился от коронавируса. Гинцбург посоветовал тем, кто хочет защитить себя от опасного заболевания, пройти вакцинацию. Он также отметил, что привитые граждане переносят болезнь гораздо легче, чем другие.

Не во всех странах кампания по вакцинации населения проходит успешно. В Кении группа медиков подозревается в мошенничестве. Правоохранители считают, что они кололи некоторым пациентам вместо препаратов воду. Также они требовали платить за иммунизацию, хотя подразумевалось, что она бесплатная. В Африке население прививают препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Уколы ставят в специальных медицинских центрах, аккредитованных правительством. В какой-то момент вакцин стало не хватать и некоторые медики стали брать деньги за уколы.