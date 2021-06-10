Скорая прибыла к ДТП с полицейской машиной и мотоциклом на Зайцева

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла и полицейской машины.
Авария случилась сегодня, 10 июня, на улице Зайцева. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В результате столкновения двухколесный транспорт оказался полностью разбит, а на машине правоохранителей образовалась большая вмятина. К месту происшествия прибыли медики. Мотоциклисту оказывают помощь.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкера увезли в реанимацию после ДТП с легковушкой на перекрестке Светлановского и Тихорецкого. По словам очевидцев, пострадавшим байкером оказался мужчина по имени Анатолий 1961 года рождения.