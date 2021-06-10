Скорая прибыла к ДТП с полицейской машиной и мотоциклом на Зайцева

Скорая прибыла к ДТП с полицейской машиной и мотоциклом на Зайцева
У полицейской машины повреждена боковая часть. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла и полицейской машины.

Авария случилась сегодня, 10 июня, на улице Зайцева. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате столкновения двухколесный транспорт оказался полностью разбит, а на машине правоохранителей образовалась большая вмятина. К месту происшествия прибыли медики. Мотоциклисту оказывают помощь.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкера увезли в реанимацию после ДТП с легковушкой на перекрестке Светлановского и Тихорецкого. По словам очевидцев, пострадавшим байкером оказался мужчина по имени Анатолий 1961 года рождения.

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