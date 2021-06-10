Перед Евро-2020 открыли станцию метро «Зенит» на Крестовском

Перед Евро-2020 открыли станцию метро «Зенит» на Крестовском
Перед Евро-2020 открыли станцию метро « «Зенит» .Фото: Комитет по транспорту

В четверг, 10 июня станция метро «Зенит» распахнула свои двери для пассажиров. Жители и гости города могут пользоваться ей при совершении поездок.

Станция метро оформлена в фирменных бело-синих цветах ФК «Зенит», а на платформе размещена выставка достижений клуба. Для пассажиров станция была закрыта больше года.

Перед Евро-2020 открыли станцию метро « «Зенит» .Фото: Комитет по транспорту

В эту субботу, 12 июня вечером здесь пройдет матч между сборной России и сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы Евро-2020.

Станцию метро «Зенит» уже открывали в тестовом режиме 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала обо всем, что нужно знать о Евро-2020 в Петербурге.

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