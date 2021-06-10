Перед Евро-2020 открыли станцию метро «Зенит» на Крестовском

В четверг, 10 июня станция метро «Зенит» распахнула свои двери для пассажиров. Жители и гости города могут пользоваться ей при совершении поездок.
Станция метро оформлена в фирменных бело-синих цветах ФК «Зенит», а на платформе размещена выставка достижений клуба. Для пассажиров станция была закрыта больше года.
В эту субботу, 12 июня вечером здесь пройдет матч между сборной России и сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы Евро-2020.
Станцию метро «Зенит» уже открывали в тестовом режиме 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала обо всем, что нужно знать о Евро-2020 в Петербурге.