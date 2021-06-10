В Ленобласти еще 103 человека заболели коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 103 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 10 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 46 149 случаев заболевания. При этом выздоровели 43 255 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 859 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5245 человек. Третье место у Подмосковья — 801 новых ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.