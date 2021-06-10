В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детёныша японских макак

В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детёныша японских макак
Победительница "получит приглашение в зоопарк и небольшие памятные подарки". Фото: скрин Инстаграм Ленинградского зоопарка

В зоопарке Петербурга выбрали имя детёнышу макак. Традиционно зоопарк предложил выбрать имя своим подписчикам. Так после мозгового штурма в течении нескольких недель победу одержала Елена Горшнева и её вариант — Кайко. Именно так и будут звать малыша.

Информация об этом событии появилась на официальной страницы Instagram Ленинградского зоопарка. Администрация отмечает, что выбор был трудный, так как было много хороших вариантов. Среди них: Мико, Дэйчи, Хару, Такео и другие.

Победительница «получит приглашение в зоопарк и небольшие памятные подарки».

Сама обезьянка появилась на свет в марте этого года. И теперь зоопарк приглашает петербуржцев и гостей города взглянуть на малышку и вольер с макаками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят.

Instagram имя ленинградский зоопарк макаки победитель


 

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