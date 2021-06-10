2,5 километра дороги на Рябовском шоссе обойдутся почти в 100 млн рублей

Ремонтные работы намереваются закончить уже в конце следующего месяца.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в Северной столице на Рябовском шоссе 11 июня начнутся ремонтные работы.

Известно, что ремонт будет проходить на участке в 2,5 километра. То есть от Сосновского проспекта до кольцевой автодороге. Все работы планируется окончить в конце июля.

При этом, хорошие 2,5 километра дорог обойдутся в кругленькую сумму.Цена работы выйдет в 95,4 млн рублей. Сообщается, что организации, выполняющей работы необходимо заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, а также отреставрировать или при необходимости заменить бортовые камни, а затем восстановить благоустройство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1-й Елагин мост ушел на капитальный ремонт.