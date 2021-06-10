2,5 километра дороги на Рябовском шоссе обойдутся почти в 100 млн рублей

2,5 километра дороги на Рябовском шоссе обойдутся почти в 100 млн рублей
Ремонт Рябовского шоссе закончат уже в июле. Фото: Pixabay

Ремонтные работы намереваются закончить уже в конце следующего месяца.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в Северной столице на Рябовском шоссе 11 июня начнутся ремонтные работы.

Известно, что ремонт будет проходить на участке в 2,5 километра. То есть от Сосновского проспекта до кольцевой автодороге. Все работы планируется окончить в конце июля.

При этом, хорошие 2,5 километра дорог обойдутся в кругленькую сумму.Цена работы выйдет в 95,4 млн рублей. Сообщается, что организации, выполняющей работы необходимо заменить асфальт на проезжей части и тротуарах, а также отреставрировать или при необходимости заменить бортовые камни, а затем восстановить благоустройство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1-й Елагин мост ушел на капитальный ремонт.

дороги новости СПб ремонт Рябовское шоссе


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Администрацию четырех детсадов Северной столицы обязали поменять старые площадки
В Доме радио открыли новое выставочное пространство
Сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино
2,5 километра дороги на Рябовском шоссе обойдутся почти в 100 млн рублей
По программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка
Посуточная аренда квартир в Петербурге перед Евро-2020 подорожала на 10%
В Ленобласти в пятницу ожидаются кратковременные дожди и +26 градусов
«Союзмультфильм» выпустил ароматы с запахом героев любимых мультфильмов