В Петербурге 1-й Елагин мост ушел на капитальный ремонт

В Петербурге стартовал капитальный ремонт 1-го Елагина моста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Так, утром, 7 июня, для движения закрыли 1-й Елагин мост. Это разводная переправа через Среднюю Невку в Петроградском районе Петербурга, которая соединяет между собой Елагин и Каменный острова. Теперь мост на капитальном ремонте.

Известно, что все работы закончат к сентябрю 2022 года. Об этом на брифинге на самой переправе рассказали директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин и заместитель директора филиала «Центр» АО ПО «Возрождение».

Ранее мост ремонтировали лишь в 80-х годах прошлого столетия.

Капитальный ремонт моста подразумевает, что переустроят фундаменты промежуточных опор моста и сами металлические опоры, также создадут новые железобетонные устои моста, затем переделают балки пролетного строения стационарных и разводного пролета.

Помимо этого, будут заменены железобетонные плиты на проезжей части, а еще отреставрируют перила.

Уже в конце, когда работы подойдут к концу, то будет установлена ливневая канализация, наружное освещение и электроснабжение. При этом внешний вид переправы будет прежним.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ выдала ордер на ремонт 1-го Елагина моста.