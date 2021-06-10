Юрия Хованского арестовали на 2 месяца за оправдание терроризма

Юрия Хованского арестовали на 2 месяца за оправдание терроризма
Юрия Хованского арестовали по обвинению в оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге суд отправил под стражу видеоблогера Юрия Хованского, обвиняемого по ч.2 ст.205.2 УК РФ об оправдании терроризма.

Хованский арестован на два месяца, до 8 августа 2021 года. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, соответствующий приговор вынес Дзержинский районный суд.

По версии следствия, не позднее 3 июля прошлого года Хованский на онлайн-трансляции спел песню, которая содержит признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма и его пропаганду.

Блогер признал вину частично. Он просил домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи ищут владельца YouTube-аккаунта, опубликовавшего песню Хованского. На данный момент есть информация, что это сделал человек, зарегистрированный под именем «Юрий Прошкин».

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