Смольный начинает развивать новый вид торговли

На данный момент в городе на Неве более сотни фудтреков, они очень популярны. Фото: pixabay

На данный момент в городе на Неве более сотни фудтреков, они очень популярны. Фото: pixabay

Осенью 2020 года Смольный объявил о желании развивать новый вид торговли в Северной столицы. Накануне в правительстве приняли поправки в закон о ярморочной деятельности.

Теперь срок работы городских ярмарок увеличат с 30 до 60 дней в квартал, сообщает «Фонтанка». Закусочные на колёсах введут в формат нестационарной торговли. Так нововведения — часть реформы уличной торговли. В их рамках в Северной столице официально заработают фудтраки. Легализация закусочных на колёсах будет уже в скором время. Концепцию уже рассмотрели и одобрели на заседании правительства.

На данный момент в городе на Неве более сотни фудтреков, они очень популярны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят проводить ярмарки в два раза дольше, желая помочь бизнесу и горожанам. Парламент Петербурга рассмотрит законопроект, который может увеличить сроки проведения ярмарок в городе.