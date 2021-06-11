Пожилая петербурженка лишилась более 900 тысяч после разговора с «сотрудником банка»

Пожилая петербурженка лишилась более 900 тысяч после разговора с &#171;сотрудником банка&#187;
Пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Фото: pixabay.com

В Петроградском районе Петербурга пожилая горожанка лишилась более 900 тысяч рублей после телефонного разговора с неизвестным.

В четверг, 10 июня, в отдел полиции обратилась 76-летняя женщина с заявлением о том, что ей на мобильный телефон в период с 1 по 3 июня с различных номеров поступали звонки от «сотрудников безопасности Центробанка».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, неизвестный, предложив пенсионерке пресечь снятие средств с ее счета, узнал у нее данные банковской карты и пришедшие по смс коды, в результате чего у нее списалось 902 404 рубля.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 85-летняя пенсионерка перевела лжесотрудникам банка почти 500 тысяч рублей.

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