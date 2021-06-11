Звезда «Зимней вишни» госпитализирована с пневмонией

Звезда «Зимней вишни» госпитализирована с пневмонией
Актрису госпитализировали с пневмонией. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пока что непонятно, каковы результаты теста на коронавирус.

Заслуженная артистка России, актриса Елена Сафонова угодила в больницу с вирусной пневмонией. Непонятно, в каком состоянии она находится и как скоро сможет вернуться домой. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что актриса сдала тест на коронавирус и результата пока что нет. Источник отметил, что они будут известны чуть позже. Напоминаем, что Сафонову зритель любит в первую очередь по роле в фильме «Зимняя вишня» — там она сыграла мать-одиночку. Также она снималась в «Двадцатый век начинается», «Принцесса на бобах» и «Президент и его женщина».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России впервые с февраля выявили более 12 тыс. зараженных коронавирусом.

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