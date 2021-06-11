На Обводном из грузовика посыпался газобетон прямо на BMW

Кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие, но, кажется, машина повреждена не сильно.

На Обводном канале сегодня, 11 июня, произошел дорожный инцидент с участием иномарки. На BMW из грузовика «Петровича» посыпались блоки газобетона. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел недалеко от Варшавского моста. Там по непонятной причине на иномарку полетел газобетон – на видео, которым поделились в сети, заметно, что им покрыта дорога и бампер автомобиля. Пользователи предполагают, что груз был плохо зафиксирован и слабо перемотан пленкой – это, мол, и стало причиной происшествия.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге лихач погасил 138 штраф, чтобы улететь в отпуск.