В Петербург доставили новую партию вакцины «Спутник V»

В Петербург доставили новую партию вакцины «Спутник V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В город поступило 39,6 тысяч доз препарата.

В Санкт-Петербург сегодня, 11 июня, привезли крупную партию вакцины от коронавируса. На центральную фармбазу привезли 39,6 тысяч доз препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что начинается сезон летних отпусков, в связи с чем в городе ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Он надеется, что петербуржцы будут активнее прививаться от коронавируса, тогда будет шанс приостановить распространение инфекции.

Записаться на прививку можно через телефонную службу «122», а также через сайты www.gorzdrav.spb.ru и портал «Госуслуги», а также через колл-центры поликлиник.

Напоминаем, что на данный момент в городе привито 745,5 тысяч человек, полностью цикл вакцинации завершили 621 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко допустил корректировку лечения коронавируса из-за индийского штамма.

"Спутник V" вакцина новости СПб


 

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