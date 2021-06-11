Петербуржцы не смогут зарегистрировать брак 12 июня

Загсы будут закрыты из-за Дня России.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 12 июня, будут отмечать День России. В связи с этим горожане не смогут зарегистрировать брак – ЗАГСы прекратят работу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В ведомстве добавили, что в Петербурге растут две девочки по имени Россия. Одно из них около двух лет, а второй год. Напоминаем, что этим летом заключить брак изъявили желание около 17 тысяч пар петербуржцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга разводиться не будут. При наличии изменений в графике разводки, информация будет оперативно опубликована на сайте https://mostotrest-spb.ru/.