На Достоевского из-за ремонта рухнуло перекрытие между квартирой и чердаком

В инциденте, кажется, никто не пострадал. Фото: Pixabay

В инциденте, кажется, никто не пострадал. Фото: Pixabay

Выяснилось, что работы проводились нелегально.

В Санкт-Петербурге в жилом доме рухнуло перекрытие между квартирой и чердаком. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает 78.ru.

Все случилось на улице Достоевского. Там в ходе нелегальных ремонтных работ обрушился потолок. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Напоминаем, что подобный случай произошел на Расстанной улице – там обрушились строительные леса, в связи с чем погиб человек и еще пятеро угодили в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обрушение не исключено: депутаты просят Беглова защитить дом Чубакова.