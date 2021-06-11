На перекрестке Сизова и Испытателей самокатчица вылетела на проезжую часть

В Приморском районе девушка вылетела на проезжую часть на самокате. Фото: pixabay.com

В Приморском районе девушка вылетела на проезжую часть на самокате. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Приморском районе города произошел неприятный инцидент, который, к счастью, хорошо закончился. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Приморском районе Северной столицы на перекрестке улицы Сизова и проспекта Испытателей девушка на самокате вылетела на проезжую часть.

Оказалось, что самокатчица не сумела справиться с управлением самоката, поэтому вылетела на красный свет на пешеходный переход.

Однако, все обошлось. Водители, которые находились перед девушкой на самокате успели вовремя среагировать.

Напомним, что как только в город пришло солнце и хорошая погода, многие горожане поспешили сесть на электросамокаты. Как минимум восемь поездок закончились неудачно. Так, на 9 июня в Петербурге случилось восемь происшествий, в том числе и с участием детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге придумали знаки, ограничивающие движение электросамокатов.