В Петербурге придумали знаки, ограничивающие движение электросамокатов

Прокатиться на арендованном самокате можно только в зоне, разрешенной для поездок. Фото: пресс-служба Whoosh

Прокатиться на арендованном самокате можно только в зоне, разрешенной для поездок. Фото: пресс-служба Whoosh

В Северной столице телеканал «Санкт-Петербург» предложил варианты дорожных знаков, которые будут ограничивать движение электросамокатов.

На значках в красном кружке обозначены самокаты, а также прописана цифра «10». Имеется в виду ограничение по скорости. Также есть вариант знака, где на самокате стоит человек. Это тоже вариант запрещающий езду на электрическом самокате.

Предполагается, что они смогли бы обезопасить петербуржцев.

Как только в город пришло солнце и хорошая погода, многие горожане поспешили сесть на электросамокаты. Как минимум восемь поездок закончились неудачно.

Так, на 9 июня в Петербурге случилось восемь происшествий, в том числе и с участием детей.

В городе проводили обыски компаниях по прокату самокатов. Также на день была ограничена работа приложений по аренде средств передвижения.

Однако 9 июня между городским комитетом по транспорту и восемью кикшеринговыми компаниями подписали соглашение. Таким образом в Петербурге ограничили до 20 к/ч, по тротуарам и местам массового скопления людей — до 10 к/ч.

О новых правилах рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Он заявил, что нововведения коснутся только самокатов, взятых в аренду.

Потому как, по словам Кирилла Полякова, граждане разъезжающие на личных самокатах полностью будут нести ответственность, если на кого-то наедут.

Также запрещено размещать самокаты на тротуарах, ширина которых меньше 1,5 метра, на расстоянии ближе 15 метров от остановок, в охранных зонах метро, а также в местах, где средство передвижения будет мешать пешеходам и другому транспорту.

Кроме того, самокаты теперь нельзя брать лицам не достигшим совершеннолетия. Помимо этого, транспорт нельзя водить в состоянии алкогольного опьянения.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург»добавил, что ограничение по скорости необходимо внести в ПДД. Ведь если все условия пропишут в ПДД, то при их несоблюдении может грозить уголовная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создали свод правил по использованию электросамокатов.