Теплоход, севший на мель у Крестовского острова, поплыл дальше

У Крестовского острова катер сел на мель, однако потом самостоятельно снялся. Фото: silverboats.ru

У Крестовского острова катер сел на мель, однако потом самостоятельно снялся. Фото: silverboats.ru

В Петербурге теплоход, который сел на мель, смог самостоятельно продолжить путь.

Как сообщает 78.ru, ранее на Крестовском острове теплоход под названием «Палех», на борту которого находилось 28 пассажиров, сел на мель. Как только это случилось, спасатели стали перевозить людей на двух катерах на берег к парку 300-летия Санкт-Петербурга. На «Палехе» остались лишь капитан и механик.

Однако, примерно через 40 минут теплоход сам снялся с мели. Известно, что судно не получило никаких повреждений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из акватории Финского залива транспортная полиция спасла людей со сломавшегося катера.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что у берегов американского Сан-Диего перевернулось судно.