Из акватории Финского залива транспортная полиция спасла людей со сломавшегося катера

Управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ по северо-западному федеральному округу сообщает, что в Петербурге транспортная полиции помогла гражданам, которые потеряли управление маломерным судном, находясь в акватории Финского залива.
Оказалось, что маломерное судно не могло сдвинуться с места в связи с поломкой рулевого управления. Известно, что на борту находилось четверо людей.
Незадолго до спасения граждан, в транспортную полицию сообщили, что в акватории Финского залива маломерное судно потеряло ход и просит помощи.
Так, транспортная полиция отбуксировала катер на базу ГИМС ГУ МЧС России.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водитель проигнорировал просьбу инспектора ГИБДД остановиться и влетел в забор.