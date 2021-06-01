Из акватории Финского залива транспортная полиция спасла людей со сломавшегося катера

Транспортная полиция отправилась в акваторию Финского залива. Фото: Линейный отдел МВД России на водном транспорте.

Транспортная полиция отправилась в акваторию Финского залива. Фото: Линейный отдел МВД России на водном транспорте.

Управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ по северо-западному федеральному округу сообщает, что в Петербурге транспортная полиции помогла гражданам, которые потеряли управление маломерным судном, находясь в акватории Финского залива.

Оказалось, что маломерное судно не могло сдвинуться с места в связи с поломкой рулевого управления. Известно, что на борту находилось четверо людей.

Незадолго до спасения граждан, в транспортную полицию сообщили, что в акватории Финского залива маломерное судно потеряло ход и просит помощи.

Так, транспортная полиция отбуксировала катер на базу ГИМС ГУ МЧС России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водитель проигнорировал просьбу инспектора ГИБДД остановиться и влетел в забор.