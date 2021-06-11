Названа причина смерти депутата Госдумы и сестры министра обороны Ларисы Шойгу

Сестра министра обороны Сергея Шойгу и депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу умерла из-за инсульта.

Об этом РИА Новости рассказала заместитель главы фракции «Единой России» и член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина.

«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса», — заявила Карамзина.

Напомним, что 10 июня возрасте 68 лет умерла депутат Государственной Думы Лариса Шойгу.

Об этом накануне на своей странице в Facebook сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов. Мужчина выразил свои соболезнования родным и близким умершей.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — опубликовал Сергей Неверов.

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