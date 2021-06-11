На пляже «Ласковый» потекли ручьи канализации

В Петербурге в Курортном районе отдыхающие заметили, как на пляже забили родники, отнюдь не с чистой и не с проточенной водой. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Курортном районе в поселок Солнечное на территория пляжа «Ласковый» местные отдыхающие засняли на видео как по золотистому песку текут ручьи с грязной водой.

Сообщается, что эта вода дурно пахнет канализацией.

Причина из-за которой образовали ручьи в данный момент неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Свердловскую набережную привели в порядок после прорыва трубы: движение восстановлено.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Народной улице заметили прорыв трубы. Фонтан появился прямо под окнами одного из жилых домов.