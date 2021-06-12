В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 35 тысяч человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 35 378 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 13 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 16 406 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые предупредили о риске потери памяти из-за заражения COVID. Они выяснили, что болезнь способна оказывать длительное воздействие на функцию человеческого мозга.