В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 35 тысяч человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 35 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 35 378 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 13 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 16 406 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые предупредили о риске потери памяти из-за заражения COVID. Они выяснили, что болезнь способна оказывать длительное воздействие на функцию человеческого мозга.

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