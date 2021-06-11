Ученые предупредили о риске потери памяти из-за заражения COVID

Ученые провели анализ данных пациентов с болезнью Альцгеймера и коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Ученые провели анализ данных пациентов с болезнью Альцгеймера и коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Заражение коронавирусом может привести к развитию деменции, подобной болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты американской Клиники Кливленда.

В ходе исследования они определили, что коронавирус способен оказывать длительное воздействие на функцию человеческого мозга.

Как сообщили на сайте организации, ученые изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19. Они измерили близость между генами и белками таких людей

Выяснилось, что связь действительно имеется. Коронавирус может влиять на несколько генов, приводящих к повреждению микрососудов мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена — Барре. Первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией.