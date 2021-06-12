Бузова сыграет Гурченко в фильме «Карнавальная ночь 2»

Шоумен Стас Барецкий хочет снять Ольгу Бузову в продолжении «Карнавальной ночи». Он назвал звезду гениальной актрисой.

Он рассказал, что собирается предложить телеведущей роль в продолжении культового фильма Эльдара Рязанова. По словам шоумена, его восхитили чувство юмора Бузовой, ее игра и подход.

«Я понял, что она гениальная актриса», — заявил он.

Барецкий рассказал «Пятому каналу», что после ее дебюта в театре режиссеры будут отдавать Бузовой «все роли Ходченковой в кинематографе».

Напомним, 10 июня, состоялся пресс-показ спектакля с участием певицы. Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль. По его словам, певице предложили сыграть в спектакле «Чудесный грузин», так как она является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.