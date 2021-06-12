Россияне стали меньше пользоваться наличными деньгами с начала пандемии

Россияне стали меньше пользоваться наличными деньгами с начала пандемии
В опросе приняли участие 1600 россиян. Фото: pixabay.com

Россияне стали меньше пользоваться наличными деньгами с начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

Так, 18% россиян признались, что готовы отказаться от купюр в пользу карт. Эти показатели на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные опроса, не готовы лишиться наличных денег 65% опрошенных, а 17% респондентов затруднились с ответом.

Участниками опроса стали 1 600 совершеннолетних россиян из более чем 300 населенных пунктов во всех регионах страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весной в России резко вырос спрос на наличные. Объем наличных, поступивших в обращение через российские банки, в апреле вырос почти на 367 млрд рублей.

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