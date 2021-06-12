Крестный ход с мощами Александра Невского начался в Москве

В московском храме Христа Спасителя начался крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Молебен у частицы мощей перед началом крестного хода совершил митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).

Крестный ход приурочен к 800-летию князя Александра Невского. Он пройдет по местам его жизни, повторяя маршрут принесений мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Всего таких маршрутов четыре, сообщает РИА Новости.

Второй крестный ход начнется из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье. В Ростове-на-Дону стартует «Южный» крестный ход. В Екатеринбурге начнется «Восточный» крестный ход.

Мощи князя пронесут по 86 российским и белорусским городам. Общая протяженность всех крестных ходов составит 25 тысяч километров.

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