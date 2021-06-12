Аварийный скейт-парк в парке 300-летия пообещали отремонтировать

Губернатор Александр Беглов посетил аварийную скейт-площадку в парке 300-летия в Приморском районе. Он пообещал, что через год скейт-парк будет отремонтирован.

Главе города провели экскурсию по скейт-парку и показали щели между конструкциями. Беглов возмутился состоянию площадки и пообещал организовать ремонт скейт-парка. Об этом сообщается на странице молодежного движения «Петербург — город перемен!» в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник заявил, что деньги на ремонт найдут и в следующем году он лично приедет открывать обновленную площадку, возможно, на роликах, поскольку любит этот вид спорта.

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