Назван стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами

Назван стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами
Стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами. Фото: @TeamRussia

Сборная России назвала стартовый состав на первый матч чемпионата Европы по футболу с командой Бельгии. Об этом сообщается на странице российской сборной в Twitter.

С первых минут на поле выйдут Артем Дзюба и Далер Кузяев.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратарь Антон Шунин; защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Андрей Семенов, Марио Фернандес; полузащитники Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий Артем Дзюба.

Матч между Россией и Бельгией пройдет сегодня, 12 июня, на стадионе «Санкт- Петербург». Начало – в 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.

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