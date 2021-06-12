Матч Бельгия — Россия начался в Петербурге

Матч Бельгия &#8212; Россия начался в Петербурге
Матч начался. Фото: vk.com / Сборная России по футболу

В Петербурге начался матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург». Стартовый свисток прозвучал в 22:00.

Для обеих команд этот матч дебютный на групповом этапе чемпионата Европы.

Сборные последний раз встречались в отборочном турнире Евро-2020. Тогда России уступила Бельгии в обеих встречах (1:4 и 1:3).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.

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