Как болельщики переживают за сборную России в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной

Как болельщики переживают за сборную России в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной
За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

В Петербурге проходит матч первого тура групповой стадии Евро-2020 между сборным России и Бельгии.

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Пока Россия проигрывает Бельгии. Счет в матче 3:0 в пользу бельгийцев.

Подопечные Станислава Черчесова пропустила три гола.

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади и эмоционально реагируют на то, что происходит на поле во время матча.

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Футбольная деревня на Конюшенной будет открыта с 11 июня по 11 июля, кроме выходных дней 25 и 30 июня, с полудня до полуночи.

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев
За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев
За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Матч проходит на стадионе «Санкт – Петербург». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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