Мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката

Мэр Кисловодска впал в кому после падения с электросамоката
Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката. . Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Мэра Кисловодска Александр Курбатов впал в кому после падения с электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Курбатову направят врачей из Москвы», — сказал собеседник телеканала.

Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое. О транспортировке Курбатова в столицу речь пока не идет.

Медики диагностировали у Курбатова открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы легких и колена, а также повышенную сатурацию и частичную контузию мозга.

Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что только в город пришло солнце и хорошая погода, многие горожане поспешили сесть на электросамокаты. Как минимум восемь поездок закончились неудачно. Так, на 9 июня в Петербурге случилось восемь происшествий, в том числе и с участием детей.

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