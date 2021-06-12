Врач сборной Дании рассказал подробности о потерявшем сознание на матче футболисте

Врач сборной Дании рассказал подробности о потерявшем сознание на матче футболисте
Инцидент произошел в концовке первого тайма. Фото: @UEFAcom_ru

Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен прокомментировал инцидент с игроком команды Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча со сборной Финляндии.

Он рассказал, что, когда врачи выбежали на поле, футболист лежал на боку и дышал.

«Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали делать массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб», — приводит слова врача портал BT.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

Игрок упал на газон, он ни с кем сталкивался. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а потом его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Игру прервали при счете 0:0, футболисты ушли в раздевалки.

Инцидент произошел в концовке первого тайма. Эриксену 29 лет. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полузащитник сборной России Андрей Мостовой не сыграет за национальную команду на чемпионате Европы по футболу — 2020. Причиной этого стал коронавирус.

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