Врач сборной Дании рассказал подробности о потерявшем сознание на матче футболисте

Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен прокомментировал инцидент с игроком команды Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча со сборной Финляндии.

Он рассказал, что, когда врачи выбежали на поле, футболист лежал на боку и дышал.

«Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали делать массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб», — приводит слова врача портал BT.