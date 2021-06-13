«Закономерный проигрыш». Боярский оценил итоги матча Россия-Бельгия

«Закономерный проигрыш». Боярский оценил итоги матча Россия-Бельгия
Михаил Боярский . Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России от команды Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

По его словам, итог матча — это «закономерный проигрыш», сообщает ТАСС.

«Факты — это вещь упрямая, не могем! Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды — дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь», — сказал Боярский.

Сборная России проиграла команде Бельгии в матче на чемпионате Европы со счетом 0:3.

В составе сборной Бельгии два гола забил Ромелу Лукаку, еще один — Тома Менье. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Следующий матч команда России проведёт 16 июня против сборной Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.

евро -2020 михаил боярский сборная россии по футболу


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Франции в результате падения легкомоторного самолета погибли три человека
«Закономерный проигрыш». Боярский оценил итоги матча Россия-Бельгия
Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе
Полузащитник сборной России Баринов извинился перед болельщиками за ...
Лошадь потеряла управление и влетела в толпу людей во время Сабантуя в Татарстане
Врач сборной Дании рассказал подробности о потерявшем сознание на матче ...
На площади Восстания в Петербурге не могли разъехаться три иномарки
Черчесов прокомментировал поражение России в первом матче Евро-2020