«Закономерный проигрыш». Боярский оценил итоги матча Россия-Бельгия

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России от команды Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

По его словам, итог матча — это «закономерный проигрыш», сообщает ТАСС.

«Факты — это вещь упрямая, не могем! Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды — дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь», — сказал Боярский.

Сборная России проиграла команде Бельгии в матче на чемпионате Европы со счетом 0:3.

В составе сборной Бельгии два гола забил Ромелу Лукаку, еще один — Тома Менье. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Следующий матч команда России проведёт 16 июня против сборной Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.