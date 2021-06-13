Insider: в США заподозрили Россию в причастности к хищению пособий американцев

Insider: в США заподозрили Россию в причастности к хищению пособий американцев
Преступники делают это, действуют при поддержке стран, на территории которых живут. Фото: Pixabay

В США нашли «русский след» в краже пособий по безработице. Общая сумма равна 400 миллиардов долларов, а в преступлениях якобы виноваты злоумышленники из России, Китая и Нигерии.

Об этом сообщает Business Insider. Преступники получают деньги по фальшивым заявлениям на пособия по безработице. Они активно воруют чужие личные данные, а потом с их помощью снимают деньги в банкоматах и отправляют за границу.

Из Штатов вывели 70% пособий, полученных незаконным путём. Преступники делают это, действуют при поддержке стран, на территории которых живут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ракетный эсминец США Laboon направился в Черное море. Об этом пишет флот США в своем Twitter. Задания эсминца обеспечить безопасность в регионе. Военно-морские силы США «регулярно работают» с союзниками по НАТО в этом море.

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