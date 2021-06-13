Россиян предупредили об опасности купания в непроверенных водоёмах

Врач отметил, что от воды можно заразиться брюшным тифом, гепатитом А или дизентерией. Фото:pixabay

Врач отметил, что от воды можно заразиться брюшным тифом, гепатитом А или дизентерией. Фото:pixabay

Инфекционист, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал инфекции, которые обитают в непроверенных водоёмах. Он уверен, что бактерии попадают туда через сливы канализаций.

Скорее всего, считает Жемчугов, туда попадают канализационные стоки, а это вся группа желудочно-кишечных инфекций, передающихся фекально-орально, сообщает RT. Врач отметил, что от воды можно заразиться брюшным тифом, гепатитом А или дизентерией.

Жемчугов считает, что купание в непроверенных местах — это риск попадания в тело различных паразитов. Из-за этого люди могут подхватить инфекционный токсокароз и глистные инвазии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист назвал отличия аллергии от COVID. Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко перепутать COVID-19 из-за схожести симптомов. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.