Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19

Глава научной группы по исследованиям вакцин Эндрю Поллард тоже получила титул за исследования AstraZeneca. Фото: pixabay

Глава научной группы по исследованиям вакцин Эндрю Поллард тоже получила титул за исследования AstraZeneca. Фото: pixabay

Британская королева Елизавета II наградила рыцарскими титулами создателей вакцины от коронавируса. Профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, приложившая руку к созданию вакцины от COVID-19, стала дамой-командором ордена Британской империи.

Гилберт также вручили вторую по значению степень главной награды Великобритании, сообщает ТАСС. Глава научной группы по исследованиям вакцин Эндрю Поллард тоже получила титул за исследования AstraZeneca. Рыцарский титул был дан бывшей главе целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем и другим учёным.

Кроме врачей титулы от королевы получили деятели культуры, спорта, благотворительности. Например, актёр Джонатан Прайс, который сыграл Папу Римского в фильме «Два Папы».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британская королева Елизавета II перенесла празднование Дня Победы на 2022 год.