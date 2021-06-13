Коронавирус COVID-19 помогает победить рак

В это же время в это время опухоль в кишечнике то увеличивалась, то уменьшалась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В это же время в это время опухоль в кишечнике то увеличивалась, то уменьшалась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сейчас в медицине зарегистрировано больше 1 000 случаев спонтанного исчезновения рака. При чем, некоторые из них связаны с перенесенными болезнями. В медицинской практике появились истории пациентов, у которых опухоли исчезли на фоне коронавируса.

Такой случай произошел в зимой в Италии, сообщает РИА «Новости». Мужчина с осложненной лимфомой лечился в клинике от COVID-19. В это же время в это время опухоль в кишечнике то увеличивалась, то уменьшалась. А позже она и совсем пропало.

Врачи считают, что иммунная система «вычислила» и уничтожила мутировавшие клетки вместе с COVID-19. Однако такие случаи единичная редкость.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские хирурги удалили пациенту семикилограммовую опухоль. Операцию по удалению опухоли мягких тканей бедра весом более 7 кг провели в петербургском онкоцентре.