В Минпросвещения сообщили, что расписание ЕГЭ на фоне пандемии меняться не будет

В Минпросвещения сообщили, что расписание ЕГЭ на фоне пандемии меняться не будет
Большая часть экзаменов прошла в штатном режиме. Фото: pixabay

Противовирусные меры, которые принимаются в пунктах сдачи экзаменов, сохранят график сдачи ЕГЭ на территории России.

Об этом сообщает Telegram-канал Минпросвещения России «Большая перемена».

ЕГЭ пройдёт в плановом режиме согласно расписанию. Региональные органы при непрерывной государственной поддержке реализуют комплекс по защите здоровья всех участников ЕГЭ, что позволяет сохранить график экзаменов на территории всей страны.

Большая часть экзаменов прошла в штатном режиме. ЕГЭ по информатике будет 25 июня. На этом основной период сдачи ЕГЭ закончится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским школьникам разрешили не сдавать тест на COVID перед ЕГЭ. В России школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут не проходить тестирование на коронавирус или вакцинироваться. Об этом сообщили в Рособрнадзоре в соцсети «ВКонтакте».

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