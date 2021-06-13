Титов ожидает потерь в ресторанной отрасли из-за новых ограничений в Москве

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает новые потери в ресторанах и кафе столицы из-за новых противоковидных мер.

Для московских заведений общественного питания эта новость точно приговор. Будут новые потери и без того не восстановившейся сферы, сообщает ТАСС. Возможно потом от государства бизнесу понадобится «спасательный круг», или же нужно поменять отношение к прививке, отмечает Титов.

Для предпринимательства новый локдаун неприемлем. Титов отметил, что переложить все потери на плечи бизнесменов не удастся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии. Предприниматели также предложили один из форматов значка, который могли бы носить сами рабочие организаций, на которых написано «Я вакцинирован».