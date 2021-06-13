Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удалёнку

Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удалёнку
Учреждения культуры должны усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Николай

Министерство культуры России поручило с сегодняшнего дня перевести часть сотрудников в Москве на удалёнку, это коснётся людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Это позволит перевести на удалёнку не менее 30 %работников, за исключением людей, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений, сообщает ТАСС

Учреждения культуры должны усилить профилактические меры COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что COVID-19 резко поднял спрос на неквалифицированный труд, этот рынок продолжит меняться. Рынок труда в текущем году вернулся трёхлетней давности, что неожиданно, сообщает ТАСС. Организации пытаются вернуть людей в офисы. Работники успели привыкнуть и ни при каких условиях не хотят возвращаться: в первую неделю после локдауна почти 70% хотели вернуться в офис, а в этом году всего 30%.
65+ коронавирус кульура москва удаленка


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге малышку забыли на улице после прогулки в детсаду: родители ...
Матч Евро-2020 в Петербурге получил высокие оценки
Во время пожара в Волхове пострадали два пенсионера
Петербург занял третье место по России по количество новых ковид-больных
В ДТП на трассе «Кола» пострадала 11-летняя девочка
В Колпино в квартиру пробрались воры: пропали украшения, пистолеты и шпаги
Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удалёнку
Жителя Отрадного ищут на дне Невы