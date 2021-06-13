Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удалёнку

Министерство культуры России поручило с сегодняшнего дня перевести часть сотрудников в Москве на удалёнку, это коснётся людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Это позволит перевести на удалёнку не менее 30 %работников, за исключением людей, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений, сообщает ТАСС
Учреждения культуры должны усилить профилактические меры COVID-19.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что COVID-19 резко поднял спрос на неквалифицированный труд, этот рынок продолжит меняться. Рынок труда в текущем году вернулся трёхлетней давности, что неожиданно, сообщает ТАСС. Организации пытаются вернуть людей в офисы. Работники успели привыкнуть и ни при каких условиях не хотят возвращаться: в первую неделю после локдауна почти 70% хотели вернуться в офис, а в этом году всего 30%.