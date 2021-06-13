Часть сотрудников учреждений культуры в Москве переведут на удалёнку

Министерство культуры России поручило с сегодняшнего дня перевести часть сотрудников в Москве на удалёнку, это коснётся людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Это позволит перевести на удалёнку не менее 30 %работников, за исключением людей, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений, сообщает ТАСС

Учреждения культуры должны усилить профилактические меры COVID-19.